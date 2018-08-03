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Япония готова строить школы и больницы в Сирии
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    Япония готова строить школы и больницы в Сирии

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    Япония готова строить школы и больницы в Сирии

    Москва. 3 августа. Власти Японии готовы реализовать в Сирии проекты по строительству и восстановлению школ и больниц, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Японское руководство выражает готовность к реализации и более крупных проектов», — добавил он.

    Страна, по словам генерал-полковника, последовала примеру Франции, которая оказывает гуманитарную помощь жителям сирийской Восточной Гуты. Японские власти предложили свою помощь по разминированию и восстановлению инфраструктуры в бывших зонах деэскалации в Восточной Гуте и Хомсе.

    Мизинцев обратил внимание, что международное сообщество по-прежнему недостаточно активно в вопросах оказания всесторонней помощи сирийскому государству.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи 31 июля министров иностранных дел и обороны РФ и Японии в формате «два плюс два» отметил, что японская сторона проявила интерес к российским инициативам по возвращению беженцев в Сирию.

    Позднее он заявил, что у Запада нет права решать будущее Сирии, подобные действия контрпродуктивны. Москва, в свою очередь, продолжит активное содействие урегулированию кризиса в Сирии и оказание гуманитарной помощи мирному населению.

    Автор: Екатерина Кухарева
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