По мере приближения дня промежуточных выборов 6 ноября в США официальные представители американских спецслужб становятся все активнее в своих настойчивых предупреждениях о том, что машины для голосования могут быть «снова атакованы Россией» или еще какие-то внешние силы обязательно захотят повлиять на американскую демократию.

Их озабоченность понятна — осенью полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США (Палата представителей), а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы.

Естественно, что на фоне растущей популярности кандидатов Республиканской партии есть серьезные опасения, что «демократические ценности» смогут не набрать необходимой поддержки, а за это придется серьезно оправдываться перед партийными спонсорами и, как всегда, назначать «крайнего». Все эти сценарии давно написаны, а роли распределены. Тем не менее, не все исполнители безупречно играют свою партию.

4 августа в Лас-Вегасе начнет свою работу конференция по информационной безопасности, организатором которой по традиции выступают «Черные шляпы США» (Black Hat USA). В этой крупнейшей в мире конференции, проводящейся уже 21 год, примут участие более 17.000 специалистов по информационной безопасности из 100 стран.

Участникам будут представлены самые последние исследования, разработки и тенденции в области кибербезопасности, в том числе в области обеспечения защиты технологий для голосования. В редакции информационного агентства USA Really первыми изучили темы докладов и обнаружили интересные подробности.

Как заявлено на сайте организаторов Black Hat USA, мероприятие объединяет лучшие умы со всего мира, что позволяет охватить максимально широкий спектр вопросов информационной безопасности. Таким признанным в мире специалистом в кибербезопасности является Карстен Шуерманн (Carsten Schuermann), возглавляющий Центр исследований в области информационной безопасности IT-университета Копенгагена.

Специализация Шуерманна — киберзащита выборов, он работал в Йельском университете, имеет ученую степень и более 60 опубликованных работ. Среди организаций, с которыми сотрудничает Шуерманн, — американский Центр Картера, Совет Европы и другие международные структуры.

Лучшим специалистам в области кибербезопасности была поставлена задача — найти доказательства вмешательства в выборы в американском штате Вирджиния в период с 2004 по 2015 год, когда там применялись машины для голосования WinVote.

После 2015 года, когда эти машины были официально выведены из эксплуатации, часть машин для голосования WinVote попала на торговую интернет-площадку eBay, где ее мог приобрести любой желающий, а другая часть была передана исследовательской группе Шуерманна для поиска «следов русских хакеров».

При помощи специальных программ и инструментов группой Шуерманна были проанализированы жесткие диски машин для голосования — это два SSD накопителя, один маленький (32 МБ) и один большой (384 МБ или 512 МБ). Исследователи пришли к выводу, что WinVote — наихудшая машина для голосования.

Она работает под управлением операционной системы Windows XP, с пакетом обновления 0, причем Wi-Fi в ней по умолчанию включен. Для защиты Wi-Fi используется WEP-алгоритм обеспечения безопасности, и все машины WinVote, похоже, используют один и тот же «сверхсложный» пароль «abcde».

Годами известные уязвимости дают администраторам уровень привилегий администратора без физического доступа к машине, и, что еще хуже, для каждой машины по умолчанию включен протокол удаленного рабочего стола. В WinVote не заложено никаких уровней безопасности в виде бумажных бюллетеней, криптографических доказательств, дублирования результатов или статистических данных, констатирует Карстен Шуерманн.

Эксперты смогли достоверно установить, что некоторые из машины WinVote использовались для целей, далеких от голосования: на одной из машин копировали песни с компакт-дисков и проигрывали mp3-файлы, например китайскую эстрадную песню 1995 года «Белый снег — вечный певец», сказал Шуерманн. Даже странно, что не «Калинку-Малинку».

Выяснилось, что на списанных машинах не были полностью уничтожены данные, и около 650.000 личных записей избирателей попали в свободный доступ, о чем сообщало ранее издание The Register. Хакеры могли находить административные пароли для машин через поисковые сервисы Google.

Также оказалось, что машины для голосования на основе WinVote — идеальный «пациент» для взлома. Причем не только они — аппараты от Diebolds до Sequoia тоже работали с совершенно устаревшим и «ломким» программным обеспечением — например, с неисправленными версиями OpenSSL, Windows XP и CE. Некоторые из них имели открытые физические порты, которые можно было использовать для установки стороннего программного обеспечения.

Из группы хакеров, которые взламывали на время системы WinVote в ходе соревнования на конференции 2017 года, Шуерманн был быстрее всех. Он получил доступ к системе со своего ноутбука через Wi-Fi и уязвимость MS03-026 в WinXP, используя RDP (протокол удаленного рабочего стола).

Но многие избирательные комитеты в США продолжают использовать сетевые технологии, аппаратные средства, программное обеспечение и конфигурации, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты. Несколько штатов по-прежнему используют машины для голосования типа WinVote.

В итоге, вынужден был признать Шуерманн, несмотря на все затраченные усилия, исследовательская группа не смогла обнаружить каких-либо признаков вмешательства в результаты голосования.

Создается впечатление, что спецслужбы США сознательно оставляют всевозможные технические «лазейки» в системах обеспечения голосования с тем, чтобы была возможность обвинить победившего кандидата в поддержке со стороны «внешних сил» и, заодно, обосновать увеличение расходов на собственные кибероперации.

На конференции Black Hat USA 2018 будут представлены и другие интересные презентации. Соучредитель первой украинской группы DEF CON Александр Бажанюк предложит свое исследование «Удаленный взлом системной прошивки».

«В последние годы мы наблюдаем постоянное увеличение уязвимостей в системах безопасности в прошивках. Почти все эти проблемы требуют локального (часто привилегированного) или физического доступа к уязвимостям. Мы расскажем о новых способах удаленных атак на системную прошивку, — говорит Александр Бажанюк. — Мы покажем различные удаленные атаки на системную прошивку, включая сетевой взлом, обновления через Интернет и отчеты об ошибках».

Так, быть может, корректнее говорить не о русских, а о «славянских» хакерах — украинцах? И именно с них (и у них) спросить про попытки «взлома американской демократии»?