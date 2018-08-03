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Батут в Челябинской области снесло ветром, пострадали четыре ребенка
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    Батут в Челябинской области снесло ветром, пострадали четыре ребенка

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    Четыре ребенка пострадали при опрокидывании батута в Челябинске

    Челябинск, 3 августа. В городе Катав-Ивановск в Челябинской области четыре ребенка пострадали при опрокидывании батута.

    По предварительным данным, конструкция упала из-за сильного ветра. Пострадали четыре ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Они получили различные травмы и были госпитализированы.

    «В результате порыва ветра произошел отрыв крепления игрового оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

    Как сообщает СУ СК РФ по региону, в ведомстве завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

    Автор: Денис Коробейников
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