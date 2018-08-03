Батут в Челябинской области снесло ветром, пострадали четыре ребенка
Челябинск, 3 августа. В городе Катав-Ивановск в Челябинской области четыре ребенка пострадали при опрокидывании батута.
По предварительным данным, конструкция упала из-за сильного ветра. Пострадали четыре ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Они получили различные травмы и были госпитализированы.
«В результате порыва ветра произошел отрыв крепления игрового оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как сообщает СУ СК РФ по региону, в ведомстве завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).