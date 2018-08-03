Гендиректор НПО имени Лавочкина досрочно лишен полномочий

Москва, 3 августа. Генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергей Лемешевский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, досрочно лишен полномочий по решению совета директоров. Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.

В ходе заседания, которое прошло накануне, совет директоров НПО имени Лавочкина принял решение избрать временно исполняющим обязанности руководителя предприятия Харуна Карчаева, который займет данный пост до образования нового единоличного исполнительского органа компании. Карчаев ранее работал в должности замгендиректора по безопасности.

Напомним, следственное управление СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По предварительной версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры» за предоставленные услуги.

В конце июля комиссия Роскосмоса начала проверку предприятия после ареста генерального директора, против которого возбуждено уголовное дело.