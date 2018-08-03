В Совфеде пообещали помочь регионам с программой развития цифровой экономики

Москва, 3 августа. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде поможет региональным властям разработать собственные программы цифровой экономики, заявил вице-спикер верхней палаты российского парламента Анатолий Турчак.

В Калининградской области состоялость первое заседание Совета по развитию цифровой экономики в России. По словам Турчака, бизнес развивает многие направления без участия государства. Однако местные власти нуждаются в поддержке Совета.

Следует уделить внимание сбалансированности цифровой экономики, обеспечению цифрового суверенитета и развитию человеческого капитала в новых экономических реалиях, считает вице-спикер Совфеда.

«Это экспертная площадка (Совет. — Прим. ФАН), на которой будут собираться идеи и вырабатываться конкретные решения», – сказал Турчак, его слова передает Ria56

В России приняла программа развития цифровой экономики до 2024 года. Речь идет об экономической деятельности, которая основана на цифровых технологиях, производстве и продаже электронных товаров, услуг.