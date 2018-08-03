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Сябитова рассказала, как сложатся отношения Петросяна и Степаненко после развода
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    Сябитова рассказала, как сложатся отношения Петросяна и Степаненко после развода

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    Сябитова рассказала, как сложатся отношения Петросяна и Степаненко после развода

    Москва, 3 августа. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова прокомментировала развод известного российского юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

    По ее словам, чета прожила вместе всю жизнь, поэтому сохранит теплые чувства друг к другу, несмотря на возможные разногласия.

    «Люди привыкли коротать вместе старость. Мне кажется, именно эта пара останется друзьями. Вот им это удастся сделать. Я думаю, что вполне вероятно, что они, может быть, и жить будут вместе. Просто определенные обстоятельства», — пояснила Сябитова «Комсомольской правде».

    Ранее сообщалось, что жена Петросяна Елена Степаненко подала на развод и теперь делит имущество в Хамовническом суде Москвы. Причины, подтолкнувшие пару на такой шаг, неизвестны, однако СМИ сообщают о том, что Петросяна не раз видели с молодой девушкой. Как сообщает издание «Дни.ру», интернет-пользователи отметили, что подруга артиста невероятно похожа на Степаненко в молодости.

    Автор: Антон Соколов
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