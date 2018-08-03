СК РФ заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему на стороне «Азова»

Москва, 3 августа. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в наемничестве россиянину, участвующему в боевых действиях на востоке Украины на стороне украинского националистического батальона «Азов», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Мужчину обвиняют в наемничестве и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждении ненависти и вражды. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Россиянин объявлен в международный розыск.

Россиянин является активным сторонник националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций, сообщила Петренко. По ее словам, в 2014 году он выехал на Украину, а в марте 2015 года добровольно вступил в ряды украинского националистического батальона «Азов». Отмечается, что он прошел специальную подготовку, его научили пользоваться огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

«В период с 2015 года по настоящее время россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», — добавил Петренко.

На данный момент мужчина находится за пределами России и скрывается от правоохранительных органов. Следствие сделало запрос в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об экстрадиции его в Россию. Если Киев откажет в экстрадиции, то уголовное дело в отношении гражданина РФ отправят в суд заочно.

Напомним, конфликт на востоке Украины произошел в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.