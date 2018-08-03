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Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с США по Сирии
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    Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с США по Сирии

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    Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с США по Сирии

    Анкара, 3 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что существующие проблемы между Анкарой и Вашингтоном не отразятся на сотрудничестве по сирийскому Манбиджу.

    Во время обнародования плана действий правительства в Анкаре, которую транслировал местный телеканал A Haber, Эрдоган отметил, что государство продолжит борьбу с боевиками на территории Сирийской Арабской Республики и надеется на продолжение сотрудничества с США по вопросу реализации «дорожной карты» по Манбиджу.

    «Мы рассчитываем, что наше сотрудничество с США по сирийскому Манбиджу продолжится и на него не повлияют какие-либо другие проблемы», — подчеркнул он.

    Напомним, власти Турции и Соединенных Штатов в начале июня утвердили «дорожную карту» по урегулированию в сирийском Манбидже и по вопросам вывода курдских формирований из населенного пункта. В самом регионе Манбиджа остаются курдские подразделения, которые не собираются покидать территорию и способны развязать боестолкновения местных жителей с протурецкими силами. Также на территории региона действует Военный совет, который подчиняется курским формированиям.

    Ранее военный совет и администрация города обратились за помощью к официальному Дамаску, так как не хотят допустить турецкой оккупации в этом районе.

    Автор: Екатерина Кухарева
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