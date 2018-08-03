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Бороться с жарой стало проще: в московском метро раздают бесплатную воду. ФАН-ТВ
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    Бороться с жарой стало проще: в московском метро раздают бесплатную воду. ФАН-ТВ

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    В московском метрополитене каждый желающий может получить свою заветную бутылку воды. По регламенту раздача начинается, как только температура на градуснике уходит за отметку +28, но сегодня было принято решение — не ждать 28 градусов, а полагаться на температурный режим.

    Такой проект запустили в начале лета, проходит он на станциях с самыми большими потоками людей. Организацией и финансированием проекта занимается московский метрополитен. За прошедшие два месяца раздали около 32 тысяч бутылок с водой.

    «Эта идея возникла несколько лет назад, когда мы задумались о том, как повысить уровень комфорта для пассажиров в такую жаркую погоду. Для нас комфортное передвижение и нахождение пассажиров на станциях метрополитена  — безусловный приоритет. Все зависит от того, какое местоположение у станции и какие климатические условия. Если лето будет таким жарким и дальше, то мы, безусловно, будем также раздавать воду», — объясняет суть проекта заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов Юлия Темникова.

    Бороться с жарой проще: в московском метро раздают бесплатную воду. ФАН-ТВ

    Сейчас столица терпит аномальную жару. Отметка за последние 30 лет поднялась на 4 градуса выше нормы. С жаркой погодой помогает бороться и сам метрополитен: кондиционеры установлены в 40% подвижного состава. Так жители Москвы могут охладиться после уличной жары.

    Сами жители инициативе метрополитена очень рады, говорят, что им очень приятно чувствовать такую заботу. А уж возможность «попить холодненького», не выходя из метро, просто фантастика!

    Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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