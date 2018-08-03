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Два боевика из Туниса помогали готовить теракт в Кельне
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    Два боевика из Туниса помогали готовить теракт в Кельне

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    В Тунисе задержаны подельники организатора неудавшегося теракта в Кельне

    Москва, 3 августа. В Тунисе задержали двоих боевиков, которые готовили теракт в сотрудничестве с задержанным ранее в Германии террористом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Туниса.

    По данным ведомства, один из задержанных пытался попасть на территорию Сирии, чтобы примкнуть к боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), однако ему не удалось этого сделать. Кроме того, задержанный контактировал с сообщником в Германии, с которым они планировали одновременно осуществить террористические атаки в Тунисе и Германии.

    Второй задержанный занимался изготовлением фальшивых документов для подельника в Германии, чтобы тот мог перемещаться по территории Евросоюза после совершения теракта.

    Напомним, 12 июня в немецком городе Кельн был задержан 29-летний выходец из Туниса по подозрению в террористической деятельности. Во время обыска в его квартире были обнаружены неизвестные токсичные вещества, которые он планировал использовать в качестве химического оружия при подрыве бомбы.

    Стоит отметить, что в Тунисе наблюдается активизация террористической угрозы. В конце июня в городе Сусс был задержан радикальный исламист, который пытался напасть на сотрудников полиции. В середине июля двое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения террористов на острове Джерба.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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