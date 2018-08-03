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Пассажирский лайнер загорелся при взлете в аэропорту Хельсинки
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    Пассажирский лайнер загорелся при взлете в аэропорту Хельсинки

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    Самолет «Чешских авиалиний» загорелся при взлете в аэропорту Хельсинки

    Хельсинки, 3 августа. Самолет перевозчика «Чешские авиалинии» загорелся перед вылетом в Прагу. Инцидент произошел 3 августа в аэропорту Хельсинки, сообщает издание Iltalehti.

    В аэропорту Хельсинки загорелся самолет, на место происшествия прибыли 14 бригад спасателей и пожарных. По данным СМИ, всех пассажиров благополучно эвакуировали с лайнера. Никто не пострадал.

    Отмечается, что возгорание было замечено на взлетной полосе, когда лайнер уже находился в движении. Причина пожара пока неизвестна, оперативные органы выясняют подробности ЧП.

    Автор: Юлия Шелковенко
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