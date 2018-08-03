Меню
Политика
Шутка российского журналиста спровоцировала истерику на Украине
Новороссия
Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в «серой зоне» Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Шутка российского журналиста спровоцировала истерику на Украине

    530

    Шутка российского журналиста спровоцировала истерику на Украине

    Москва, 3 августа. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опроверг обвинения украинских СМИ в распространении фейковой информации.

    Речь идет о фотографии украинского солдата, которую ранее выложил в Twitter Коц. На ней изображен украинский солдат, который обнимается с девушкой на фоне готовящегося к отправке поезда. Все это сопровождалось подписью «Боец АТО провожает свою девушку в Москву».

    Один из украинских интернет-пользователей заметил, что надпись на поезде «Харьков — Ужгород» была заменена в графическом редакторе на «Львов — Москва». После этого украинское издание «Обозреватель» провело целое расследование, в котором сообщило, что российский журналист распространяет в Сети «фейки». В конечном итоге Коцу пришлось публиковать новый пост, в котором объяснять, что речь идет не о фейке, а об обыкновенной шутке, которую украинская пресса восприняла всерьез.

    «Удивительно все-таки, сколько там людей без чувства юмора, которые на полном серьезе принялись разоблачать мой «фейк». Это шутка называется, а не фейк, товарищ «Обозреватель», — пишет Коц в Twitter.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.