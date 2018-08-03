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Общество
«Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко
Общество
«Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко
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    «Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко

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    «Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко

    Москва, 3 августа. Юморист Евгений Петросян не желает давать комментарии по поводу заявления в суд, которое подала его супруга Елена Степаненко. Народный артист РСФСР попросил дать ему разобраться в ситуации.

    Постоянный участник программ «Аншлаг» и «Смеяться разрешается» Николай Лукинский прокомментировал новость о разделе имущества между известными комиками.

    «Отдай все жене, если ты настоящий мужчина. Я бы отдал», — заявил Лукинский в интервью Федеральному агентству новостей.

    Автор известной фразы «С новым годом, пошоль нафиг» также добавил, что огорчен возможным разводом Петросяна и Степаненко. 

    «Семья — это самое главное в жизни», — пояснил собеседник ФАН. 

    Сам Николай Лукинский знаком со своей женой с первого класса школы и уже 38 лет живет с ней в браке.

    «Думаю, это связано со слабой верой в бога. Люди верующие вообще не имеют права разводиться, значит там какие-то проблемы с верой. Либо там был грех прелюбодеяния, и поэтому что-то привело к тому, что они разводятся», — добавил артист.

    Ранее стало известно, что актриса Елена Степаненко подала в суд заявление о разделе имущества, совместно нажитого в браке с Евгением Петросяном.

    Автор: Анна Морозова
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