Россия устроила Западу настоящий сюрприз во время операции по возвращению Крыма — NI

Как сообщают западные СМИ, Россия застала врасплох всех своих противников во время операции по возвращению Крыма. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «How Russia's World War II Military Strategy of Deception Is Alive and Well Today» («Военная стратегия «маскировки», которой СССР придерживался во времена Второй мировой войны, до сих пор актуальна и эффективна»), опубликованной изданием National Interest.

В 1944 году Москва провела крупномасштабную военную операцию, которая положила конец нацистской Германии. Сегодня та же стратегия «маскировки», которой Советский Союз придерживался в борьбе с нацистами, вновь используется Россией.

Операция «Багратион», которая была проведена в 1944 году в период с 22 июня по 19 августа, пожалуй, можно назвать самой успешной операцией, проведенной СССР во время Второй мировой войны. «Багратион» — это также одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества.

Цели операции были крайне амбициозными: уничтожение германской группы армий «Центр» и освобождение Белоруссии. Успех операции «Багратион» также впоследствии создал условия для того, чтобы освободить Западную Украину, войти в страны Балтии и Польши и разгромить там нацистов. Для достижения всех этих целей Москва использовала эффективную стратегию маскировки, благодаря которой противника удалось оставить в неведении относительно грядущего наступления.

Предварительно была организована тщательная разведка сил и позиций противника. Все распоряжения командирам частей относительно грядущей операции отдавались лично командующими армий. Все телефонные переговоры, касающиеся подготовки к наступлению, даже в закодированном виде, были запрещены. Готовящиеся к операции фронты перешли в режим радиомолчания. На передовых позициях велись активные земляные работы для имитации приготовлений к обороне.

Минные поля не снимались полностью, чтобы не встревожить нацистов — саперы ограничивались свинчиванием взрывателей с мин. Сосредоточение войск и перегруппировки велись в основном по ночам. Специально выделенные офицеры Генштаба на самолетах патрулировали местность для контроля за соблюдением мер маскировки.

Маскировка позволила добиться того, чтобы основная часть немецких танковых дивизий оставалась на западе Украины и на севере Румынии всю первую неделю операции. Четыре фронта Красной армии неожиданно атаковали немецкие войска, застав нацистов врасплох. Это поражение было поистине сокрушительным для Германии.

Помимо потери большей части группы «Центр», немецкий фронт был отброшен назад почти на 500 километров, а также был разбит на две части. Группа армий «Север» оказалась изолирована в странах Балтии. Операция «Багратион» поставила Советскую армию в выгодное положение для того, чтобы освободить Польшу и Балканы.

Операция «Багратион» может использоваться в качестве прекрасного примера синергии интеллекта и изощренных маневров в рамках операций.

И вот сегодня мы видим, как современная Россия использует ту же стратегию маскировки, которая помогла Союзу разгромить своих врагов.

Конечно, мир сильно изменился со времен Второй мировой войны. Сегодня во всех операциях события происходят очень стремительно: времени на реакцию намного меньше, а разрушительная сила участников конфликта намного более точная и оперативная. Сам факт обладания странами ядерного оружия заставляет мощных соперников вести прокси-войны, поскольку прямое противостояние уже невозможно.

Тем не менее, это не мешает России и дальше заставать своих противников врасплох и делать то, что от нее никак не ожидают. Это случилось и в Грузии в 2008 году, и в Крыму в 2014. В обоих случаях Россия устроила Западу настоящий сюрприз и вышла из ситуации победителем. Западные страны не могли ничего сделать, им оставалось лишь смотреть на то, как Москва отстаивает свои интересы на территории других стран.

В современных условиях маскировка крупных войск сложнее, учитывая передовые технологии слежки и наблюдения, но это не невозможно. Война в Косово наглядно продемонстрировала, что хитрые приманки могут обмануть даже самые современные системы. Более того, технологии наблюдения еще не решили проблему определения намерения противника.

В современном контексте военные учения, постепенное наращивание военной мощи и провокационное поведение, не связанное с агрессией, могут служить как для того, чтобы усыпить бдительность противника, так и для того, чтобы запутать его ложными знаками о готовящейся атаке. Россия и Китай в настоящее время участвуют в создании такого «белого шума», который способствует созданию путаницы в головах западных лидеров.

С одной стороны, Россия не сходит с заголовков газет и журналов со своими крупномасштабными учениями, преследованием военных кораблей и подлодок НАТО, усовершенствованными стратегическими наступательными вооружениями, нацеленными на Северную Америку. С другой стороны, китайцы также активно участвуют в проведении военных учений и дезориентации западной разведки при помощи большого количества кораблей в Южно-Китайском море.

Эта возросшая военная активность приковывает к себе все внимание и облегчает задачу отвлечения западных наблюдателей от того, что действительно важно. Как и во время операции «Багратион», настоящий удар придет оттуда, откуда его совсем не ждали. Другими словами, технологии и методы ведения войны эволюционировали, но базовые принципы этой невероятно эффективной стратегии остались неизменными.