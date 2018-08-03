Минобороны РФ рассказало о создании в Сирии штаба для возвращения беженцев

Москва, 3 августа. Формирование сирийского межведомственного координационного штаба по содействию возвращению беженцев на родину практически завершено, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев отметил, что возвращение сирийских беженцев на родину должно быть «исключительно добровольным и [проходить] в условиях безопасности».

В настоящее время заключаются международные соглашения о сотрудничестве по возвращению жителей Сирии в дома. Создание сирийского межведомственного координационного штаба практически завершено. Ожидается подключение к работе международных организаций, ООН и стран, принимающих участие в переговорах в женевском формате.

«Уже со следующей недели планируем организовать совместные заседания наших штабов в режиме видеоконференцсвязи», — заметил Мизинцев.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков заявил, что за прошедшие сутки более 110 жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.