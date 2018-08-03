Воз и ныне там: жители Ленобласти уже 35 лет просят чиновников построить Дом культуры

В Мичуринском сельском поселении Приозерского района собирают подписи за строительство нового здания Дома культуры, но, похоже, этим мечтам не суждено сбыться. «Поблагодарить» за это можно областных чиновников, которые на протяжении 35 лет игнорируют просьбы населения о культурном центре.

«Построить Дом культуры в Мичуринском пытаются, сколько я себя помню, — рассказала Федеральному агентству новостей местная жительница Ирина Крижановская. — Старое здание сгорело 35 лет назад, и с тех пор мы мечтаем о новом. У нас очень активные жители, и им просто необходим такой центр, для нас это очень важно».

Проект нового ДК сделали еще пять лет назад, говорит Ирина, но, как говорится, воз и ныне там.

«Заявки подавались неоднократно, но деньги на это так и не нашли, говорят, что дорого. Хотя в соседнем Громово на Дом культуры выделили 170 миллионов», — сетует местная жительница.

В Громово, в котором проживает примерно 800 человек, действительно за несколько лет восстановили и отремонтировали аварийное здание культурного центра. А вот жителям Мичуринского — и маленьким и взрослым, — которых только официально в два раза больше, приходится ютиться в здании местной школы.

«Там и кружки для детей, и клуб для пожилых — всего несколько маленьких комнаток, — рассказывает Ирина. — А детей с каждым годом все больше и больше, в этом году у нас уже два первых класса — 40 человек. Кружкам просто не останется места».

По словам Крижановской, многим жителям Мичуринского приходится возить детей на занятия в другие поселки, а местные профессиональные кадры остаются без работы.

«Ведь у нас в Мичуринском есть и педагоги, и тренеры, которые могли бы работать, но нет помещений для полноценных секций. У нас уже несколько поколений детей выросло, а ДК как не было, так и нет», — возмущается она.

Не прибавил шансов на постройку долгожданного здания и чиновничий скандал, который разгорелся в Мичуринском две недели назад. Со своих постов друг за другом ушли глава поселка Валентина Кирильчук и глава администрации Игорь Леликов. Первая по собственному желанию, сославшись на большую загруженность по основному месту работы: женщина руководит местным техникумом. А вот Леликова депутаты отправили в отставку по требованию прокуратуры, которая обнаружила в его действиях нарушения законодательства о противодействии коррупции.

По результатам прокурорской проверки установлено, что Леликов назначил себе в качестве заместителя Наталью Брехову, у которой отсутствовал необходимый стаж муниципальной службы и работы по специальности.

«Главой администрации Бреховой присвоен классный чин, соответствующий главной группе должностей муниципальной службы, в связи с присвоением которого она получала ежемесячную надбавку к должностному окладу, — говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области. — На момент присвоения первоначального классного чина заместитель главы администрации не соответствовала требованиям, предъявляемым действующим законодательством к муниципальным служащим главной группы должностей».

Кроме того, сообщается, что в ходе проверки администрации Мичуринского выявлены нарушения требований федерального законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд, при распоряжении материальными активами администрации, при рассмотрении обращений граждан, при предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также при направлении нормативно-правовых актов в регистр Ленинградской области.

После увольнения Игоря Леликова исполнять обязанности главы администрации осталась та самая его заместитель Наталья Брехова, которая, по мнению прокуратуры, как раз этой должности и не соответствует. Несмотря на это, она прекрасно понимает желание местных жителей получить долгожданный ДК и уже снова подала заявку на выделение бюджетных средств на его строительство.

«Администрация поселения в течение нескольких лет неоднократно подавала заявки в комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области и комитет по культуре Ленинградской области, добиваясь выделения денежных средств на строительство Дома культуры в Мичуринском, — говорит Брехова. — Проект Дома культуры есть, он прошел государственную экспертизу и имеет положительное заключение. В поселке должен быть Дом культуры».

Но надежды, что на этот раз правительство области согласует эту заявку, немного. 16 июля с взволнованными жителями Мичуринского встретился глава районной администрации Александр Соклаков. Встреча получилась эмоциональной, но оставила больше вопросов, чем ответов. А перспектива получить Дом культуры стала совсем туманной. Жители Мичуринского подозревают, что строительство Дома культуры тормозится чиновничьими интригами, за которыми стоит бывшая глава поселка Валентина Кирильчук.

«Выяснилось, что из областного бюджета выделены деньги, но не на строительство отдельного здания для ДК, а на ремонт и перестройку техникума, которым заведует бывшая глава поселка Валентина Кирильчук, — рассказывает Ирина Крижановская. — И именно там, в техникуме, теперь будет Дом культуры. Как он будет функционировать и при этом не мешать занятиям студентов, совершенно непонятно. Кроме того, мы переживаем, что у этого «как бы ДК» будет официальный статус, и в дальнейшем мы просто не сможем претендовать на постройку отдельного здания для этих целей».

В администрации поселения уверяют, что от планов строительства отдельного здания ДК не отступят, а выделение под него зала в техникуме — лишь временная мера.

«Если Мичуринский многопрофильный техникум предоставит жителям поселка на безвозмездной основе помещения для проведения мероприятий, для кружков и секций — это хорошо, — говорит исполняющая обязанности главы администрации поселения Наталья Брехова. — Но это возможно только как исключительно временная мера на период строительства поселкового Дома культуры. Ни в коем случае помещения техникума не должны стать постоянным местом пребывания нашего культурно-досугового объединения. Администрация совместно с жителями поселения сделает все от нас зависящее, чтобы Дом культуры в поселении Мичуринское был построен».

Кроме отсутствия культурного центра в поселке есть и другие болевые точки. Уже несколько лет в Мичуринском не могут подключить построенные очистные сооружения, что привело к загрязнению местного озера. На почти две тысячи жителей в Мичуринском работает одна маленькая амбулатория, а терапевт приезжает один раз в неделю. Но о Доме культуры — месте, которое объединяло бы все поколения мичуринцев, местные жители мечтают сильнее и дольше, чем о других социальных объектах.