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Путин ратифицировал поправки в соглашение стран СНГ о льготах и гарантиях для ветеранов
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    Путин ратифицировал поправки в соглашение стран СНГ о льготах и гарантиях для ветеранов

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    Путин ратифицировал поправки в соглашение стран СНГ о льготах и гарантиях для ветеранов

    Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предусмотрены изменения и дополнения в соглашение стран СНГ о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории иностранных государств и семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ратифицированный главой РФ протокол предусматривает замену в ряде государств СНГ натуральных льгот на денежные выплаты, а также уточнение перечня гарантий для постоянно и временно пребывающих на территории стран СНГ лиц, которые попадают под действие соглашения.

    Предусматривается также введение категории лиц, которые принимали непосредственное участие в боевых операциях, направленных на ликвидацию незаконных бандформирований на территориях ряда ССР в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

    Двенадцать стран участниц, входивших в то время в состав СНГ, подписали соглашение 15 апреля 1994 года. Протокол о внесении изменений и дополнений в документ подписали 30 октября 2015 года в Душанбе.

    Ранее глава России постановил провести в 2020 году празднование 150-летия со дня рождения отечественного поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина.

    Автор: Екатерина Кухарева
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