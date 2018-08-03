Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Москва, 3 августа. Российский президент Владимир Путин наградил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Путин отметил добросовестную работу Евкурова на посту главы республики Ингушетия.
«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича — главу республики Ингушетия», — говорится в документе, который опубликован на сайте правовой информации.
Напомним, что 54-летний Евкуров занимается пост главы республики с 2008 года.
Отметим, что ранее российский президент наградил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского.