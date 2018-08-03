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Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
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    Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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    Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Москва, 3 августа. Российский президент Владимир Путин наградил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

    Путин отметил добросовестную работу Евкурова на посту главы республики Ингушетия.

    «За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича  — главу республики Ингушетия», — говорится в документе, который опубликован на сайте правовой информации.

    Напомним, что 54-летний Евкуров занимается пост главы республики с 2008 года. 

    Отметим, что ранее российский президент наградил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского.

    Автор: Денис Коробейников
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