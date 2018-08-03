«Фрукты» столько не стоят: триллионная капитализация Apple — анекдот из барбершопа Оккама

Впервые в истории капитализация одной фирмы — речь идет про Apple — достигла отметки в триллион долларов. Конечно, это рекорд всех времен и народов. И одновременно — финансово-экономический анекдот.

Не потому даже, что «фрукты столько не стоят». А потому что нынешняя финансово-экономическая система — это такое Зазеркалье, в котором только и возможны подобные «чудеса».

Если коротко, то все знают, что долларов и прочих фиатных платежных средств, обеспеченных только правовыми механизмами, в современном мире не просто много, а очень много. При этом в реальном секторе экономики, связанном с производством/потреблением товаров и услуг различными человеческими сообществами, циркулирует не более 3—4% от общей денежной массы. А 96—97%, то есть уже в 25—30 раз большие суммы, не выходят за пределы собственно финансового рынка.

И топ-менеджеры банков уже давным-давно получают свои невообразимые гонорары не от прибыли осуществленных ими операций, а от их объема. Их цель — не столько заработать деньги, сколько удержать их от перетекания в реальный сектор.

Глобальный сталинизм

По сути, эта финансовая система повторяет — только в глобальном масштабе и с некоторыми фундаментальными поправками — «трехконтурную» модель советской экономики сталинских времен: наличные—безналичные—«деньги для внешних расчетов». Со всеми ее плюсами и минусами, неизбежно перетекающими в другие сферы человеческой жизни.

Это чрезвычайно интересная тема, которая заслуживает отдельного изучения, но мы сейчас — о рекорде Apple и прочих чудесах глобального финансового Зазеркалья. Так вот, «накачка» его виртуального сектора уже давно ушла за «горизонт событий», составляющий максимум 25—30 лет, то есть срок активности одного поколения.

И уже никого не удивляет, если «бриллиантовые акции» какого-нибудь чудо-стартапа по показателю капитализация/прибыльность (P/E ratio, или PER) торгуются на уровне 100—150 лет или даже «минус бесконечность». Поскольку инвесторы ориентируются не на дивиденды, а на возможность перепродажи «ценных бумаг» с прибылью. Кстати, у криптовалют «ноги растут» оттуда же.

На этом жутковатом фоне Apple, с ее активами в 355 млрд долл. (из которых больше половины — стоимость бренда) и чистой прибылью за 2017 год 51 млрд долл., смотрится весьма и весьма респектабельно. PER меньше 20, «это праздник какой-то»!

Так что не зря в «яблочные» акции за семь месяцев «ломанулось» больше 120 млрд долл. (1 января 2018 года капитализация Apple составляла 879 млрд долл.). Это даже правильно.

Ну, почти…

Барбершоп для мировой экономики

Поставим такой мысленный эксперимент. Пригласим мировую экономику в воображаемый барбершоп, где главный рабочий инструмент — знаменитая «бритва Оккама», запрет на умножение сущностей сверх необходимости. И проведем ей глобальный переучет — причем без финансовых фокусов, которые де-факто неизбежны, но с установлением хотя бы примерного равновесия между существующим объемом денежной массы и реальным предложением товаров и услуг.

Что получится в итоге — учитывая паритет покупательной способности национальных валют и объемы реального производства? Для США — потребительские цены должны взлететь в 20—25 раз, а вот доходы населения — повыситься максимум в 10 раз, но вот рынок деривативных финансовых инструментов «схлопнется» минимум вдвое, то есть потеряет 90—95% своей нынешней «капитализации». То есть им вместе с «бородой» сбреют и «голову».

А вот в России тогда все должно быть наоборот: рост цен в 10 раз при росте номинальных доходов населения в 20—25 раз. Это и будет адекватная оплата за реально производимые в нашей стране товары и услуги.

Правда, если раздел этих доходов внутри страны будет производиться по тому же принципу: «кому вершки, а кому корешки», — то справедливости, свободы и прогресса в нашем обществе не прибавится, но это уже другой вопрос.

Теперь снова, уже в третий раз — это ничего, Бог троицу любит! — вернемся к корпорации Apple. И попытаемся сформулировать оценку ее триллионного рекорда капитализации на основе рассмотренных выше моментов. Эта оценка будет звучать приблизительно так.

Apple является одной из «священных коров» сектора high-tech американской экономики. И в этом качестве ей часто — нет, почти всегда! — позволяется то, что не позволено даже самым крутым «быкам». В данном случае — относительно целой и невредимой проскочить «по ту сторону бритвы Оккама».

А это означает, прежде всего, то, что очень многие «голубые фишки» фондовых индексов внезапно «покраснеют», если эта бритва вот-вот заработает на полную мощность. Знать бы еще точно — в чьих руках…