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Сирия: САА продолжает получать оружие боевиков в провинции Эль-Кунейтра
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    Сирия: САА продолжает получать оружие боевиков в провинции Эль-Кунейтра

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    Сирия: САА продолжает получать оружие боевиков в провинции Эль-Кунейтра

    Дамаск, 4 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают получать оружие от участников незаконных вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтре, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

    Накануне бывшими боевиками были переданы зенитная самоходная установка, автомобиль марки BMW, винтовки, пусковая ракетная установка, пожарная машина, танк, бронемашина, а также большое количество самодельных взрывных устройств.

    Сирия: САА продолжает получать оружие боевиков в провинции Эль-Кунейтра

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    Напомним, что Сирийской арабской армии  удалось освободить от террористических организаций всю территорию провинции Эль-Кунейтра. Над государственными зданиями административного центра провинции был поднят государственный флаг Сирийской Арабской Республики.

    Стоит отметить, что часть населенных пунктов Эль-Кунейтры перешла под контроль сирийской правительственной армии мирным путем, без потерь среди мирного населения и военных. Этого удалось достичь путем заключения соглашения с главарями незаконных вооруженных формирований, которые действовали в регионе. Соглашение было бы невозможно без участия сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

    Сирия: САА продолжает получать оружие боевиков в провинции Эль-Кунейтра

    Согласно заключенному соглашению, боевики могут урегулировать свой статус с официальными властями сирийской республики. Для тех, кто не пожелал это сделать, официальным Дамаском была предоставлена возможность беспрепятственно на территорию зоны деэскалации «Идлиб» вместе с семьями.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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