Известный певец, поэт и композитор Юрий Лоза как всегда эмоционально и ярко отреагировал на новость, буквально взбудоражившую СМИ, что, дескать, супруги-юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не только собираются официально разводиться (слухи об их фактическом расставании ходили уже давно), но и делят в суде совместно нажитое и, возможно, немалое имущество.

«Как разводятся?! — в притворном ужасе воскликнул Юрий Лоза на просьбу корреспондента Федерального агентства новостей прокомментировать эту новость. — Ну зачем вы мне это сказали?! Как я буду теперь работать?! Как я буду спать ближайшие недели?! Ой, екарный бабай, вы же убили мой отдых, лишили сна!»

«А траур когда объявляют в стране, с какого дня? — продолжал шутить Лоза. — Узнайте, я подключусь. Буду ходить в черной траурной одежде всю ближайшую неделю. Не думаю, что буду снимать траурную ленту даже во сне!»

По мнению Юрия Лозы, СМИ зря уделяют этой новости такое внимание.

«Какая хрень, какая чушь! Это такая ерунда, что говорить об этом даже нечего, — заявил музыкант. — Если это правда, значит, у них был брак по расчету. Никакой любви, значит, у них не было, а сейчас кончилось. Вот и все. Ну как по-другому можно трактовать это дело? Ну как люди, прожив вместе столько лет, могут расходиться? Из-за чего? Понятно, что разногласия. Но это их личное дело».

Музыкант отметил, что незаинтересованным гражданам нет никакой необходимости вникать в личную жизнь и имущественные разборки Петросяна и Степаненко.

«Нам до этого нет никакого дела, нам это должно быть абсолютно все равно. Может, они для пиара разошлись? Забудьте вы об этих новостях! Это не новость. Это — чепуха. Пока!» — попрощался Юрий Лоза и положил трубку.

Ранее ФАН сообщил, что заявление Елены Степаненко о разделе совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества было подано и зарегистрировано в Хамовническом суде Москвы 4 августа. Слушания назначены на 6 августа. Позже стало известно, что интересы Петросяна в суде будет защищать известный адвокат Сергей Жорин, а претензии Елены Степаненко будет обосновывать адвокат Елена Забралова.