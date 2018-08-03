Бондарев рассказал о страхе США проиграть России на рынке вооружений

Москва, 3 августа. США пытаются давить на партнетеров по блоку НАТО, принуждая их покупать американское оружие. Вашингтон боится потерять рынок, проигрывая вооружению России. Такое мнение высказал глава комитета по обороне Совфеда Виктор Бондарев.

Группа американских конгрессменов предложила законопроект, направленный на ускорение поставок оружия США в страны альянса. В документе есть ряд антироссийских мер, включая санкции.

«Попытки давить на партнеров по альянсу угрозами или подкупами привычны для США. Российские вооружения намного конкурентоспособнее американских», — сказал парламентарий, его слова приводит РИА Новости.

Бондарев пояснил, что отечественное оружие превосходит американское по техническим характеристикам. К тому же, США нередко экспортируют списанные образцы вооружения. По этой причине многие страны отдают предпочтение другим производителям оружия, в том числе РФ.

Турция даже под угрозами санкций решила купить комплексы С-400, при этом американская администрация все еще пытается навязать Анкаре свои условия, добавил сенатор. США уже не могут использовать потенциал блока для сохранения своих позиций — мир становится многополярным. Но в конгрессе не хотят это понимать, заключил Бондарев.