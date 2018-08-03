Путин утвердил два договора о сотрудничестве с Филиппинами

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин утвердил два договора с Филиппинами — о выдаче преступников и о совместной правовой помощи.

Подписанные президентом страны документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Оба соглашения были подписаны представителями стран 13 ноября прошлого года. Они направлены на создание международно-правовой базы сотрудничества между Россией и Филиппинами по вопросам юридической и правовой помощи​​​.

Согласно договоренностям, государства обязуются выдавать друг другу по соответствующему запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершенное преступление. Кроме того, Россия и Филиппины будут оказывать друг другу правовую помощь в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел.