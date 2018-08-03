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Уткин о трагедии в ЦАР: «Центр управления расследованиями» совершил преступление
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    Уткин о трагедии в ЦАР: «Центр управления расследованиями» совершил преступление

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    Уткин о трагедии в ЦАР: «Центр управления расследованиями» совершил преступление

    Москва, 3 августа. Известный спортивный комментатор Василий Уткин возложил ответственность за гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской республике на «Центр управления расследованиями», который отправил их в командировку.

    «Я хочу сказать, что «Центр управления расследованиями», в моем понимании, совершил преступление, направив людей в одну из самых опасных стран мира без защиты», — заявил он в эфире «Эха Москвы».

    По словам Уткина, издание должно было позаботиться о безопасности репортеров, подготовить им условия для работы, а не просто вручить деньги с камерой и сказать «езжайте».

    Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Репортеры прибыли в Банги 28 июля, по данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. При них не было паспортов, только просроченные свидетельства СМИ. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, погибшие не воспользовались бронежилетами и касками с надписью «пресса».

    Автор: Антон Соколов
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