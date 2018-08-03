Меню
Новороссия
Опубликованы фото последствий диверсии ВСУ в Ясиноватой
Новороссия
Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в «серой зоне» Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Опубликованы фото последствий диверсии ВСУ в Ясиноватой

    370

    Пожар на железной дороге в Донбассе мог произойти из-за диверсии украинских военных

    Донецк, 3 августа. Две электроподстанции и два железнодорожных вагона сгорели во время пожара на тяговой подстанции в Ясиноватой. Возгорание произошло в результате диверсии со стороны ВСУ, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, возгорание произошло в 00.05.

    «В результате диверсионных действий со стороны ВСУ сегодня произошло возгорание тяговой подстанции в Ясиноватой по улице Южная сторона, 22», — сообщил Якубов.

    Представители ДНР в СЦКК опубликовали фото последствий пожара.

    Пожар на железной дороге в Донбассе мог произойти из-за диверсии украинских военных

    Ранее сообщалось, что пожар на тяговой подстанции в Ясиноватой произошел в результате обстрела со стороны украинских военных. 

    Военная операция официального Киева против Донецкой и Луганской народных республик началась весной 2014 года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. 

    Автор: Регина Пак
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.