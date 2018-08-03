Опубликованы фото последствий диверсии ВСУ в Ясиноватой

Донецк, 3 августа. Две электроподстанции и два железнодорожных вагона сгорели во время пожара на тяговой подстанции в Ясиноватой. Возгорание произошло в результате диверсии со стороны ВСУ, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, возгорание произошло в 00.05.

«В результате диверсионных действий со стороны ВСУ сегодня произошло возгорание тяговой подстанции в Ясиноватой по улице Южная сторона, 22», — сообщил Якубов.

Представители ДНР в СЦКК опубликовали фото последствий пожара.

Ранее сообщалось, что пожар на тяговой подстанции в Ясиноватой произошел в результате обстрела со стороны украинских военных.

Военная операция официального Киева против Донецкой и Луганской народных республик началась весной 2014 года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.