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Общество
Развод на миллиард: СМИ узнали, что делят Петросян и Степаненко
Общество
«Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко
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    Развод на миллиард: СМИ узнали, что делят Петросян и Степаненко

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    Развод на миллиард: СМИ узнали, что делят Петросян и Степаненко

    Москва, 3 августа. Актриса Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с юмористом Евгением Петросяном. Она хочет взыскать с супруга более 80% нажитого имущества, стоимость которого 1,5 миллиарда рублей.

    По данным источника из ближайшего окружения супружеской пары, Степаненко требует восемь из десяти столичных квартир, нажитых артистами, а также антиквариат и другие ценности, передает ТАСС.

    Стоимость одной из квартир, которая может стать предметом спора, составляет почти 48 миллионов рублей. Недвижимость, которую сделали путем совмещения двух квартир, обладает площадью в 138,7 квадратных метров, сообщает телеканал «360».

    Квартира в прошлом году стала местом ЧП, когда артисты залили соседей снизу. В качестве компенсации жильцы потребовали возмещения ущерба в размере 350 тысяч рублей.

    Федеральное агентство новостей ранее обратилось за комментарием по поводу известий о скором разводе артистов к коллегам Петросяна и Степаненко — известным юмористам Сергею Дроботенко и Елене Воробей.

    Автор: Екатерина Кухарева
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