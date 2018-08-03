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«Петросян нашел молодую Степаненко»: россияне оценили новую подругу юмориста
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«Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко
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    «Петросян нашел молодую Степаненко»: россияне оценили новую подругу юмориста

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    «Петросян нашел молодую Степаненко»: россияне оценили новую подругу юмориста

    Москва, 3 августа. Известный российский юморист Евгений Петросян, вероятно, встречается с 29-летней девушкой, которая работает в его театре, пишут СМИ.

    72-летнего артиста неоднократно видели в обществе его директора — перебравшейся в Москву уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. При этом журналисты заметили, что в последнее время Петросян словно бы почувствовал вкус к жизни. Он чаще стал появляться на улице и даже завел страницу в Instagram. При этом не понятно, кто именно фотографировал комика, поскольку его супруга Елена Степаненко в это время, судя по рабочему графику, была на гастролях.

    «Петросян нашел молодую Степаненко»: россияне оценили новую подругу юмориста

    Некоторые интернет-пользователи отметили сходство Брухуновой со Степаненко.

    «Ого! Одно лицо!», «Променял старую Степаненко на молодую Степаненко». «Вот только и та постареет», «Действительно похожи», «Ну ничего себе! Как подобрал», — цитирует записи комментаторов издание «Дни.ру».

    Ранее сообщалось, что жена Петросяна  Елена Степаненко подала на развод и теперь делит имущество в Хамовническом суде Москвы. Как сообщает «Газета.ру», сам артист утверждает, что ничего об этом не слышал и что это какое-то недоразумение.

    Автор: Антон Соколов
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