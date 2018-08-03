Бывшая жена назвала главврача кубанской клиники самозванцем

Ейск, 3 августа. Бывшая жена обвинила главврача частной клиники в Ейске в обмане и шарлатанстве. Она утверждает, что у мужчины нет медицинского образования.

Мужчина работал в частной клинике с 2015 года. Занимался иглорефлексотерапией, озонотерапией, консультировал в качестве невролога, совмещая все с деятельностью главного врача. Женщина якобы выяснила,что у бывшего супруга нет документов, разрешающих заниматься медицинской практикой. Как сообщает телеканал «360», она написала соответствующее заявление в прокуратуру.

По ее словам, мужчина поступил в медицинский институт в Волгограде, однако когда через два месяца его отчислили, то он купил диплом. Она рассказала, что раньше бывший муж работал в ЦРБ Ейска, однако там выяснили, что свидетельство об образовании у него поддельное. Главврач больницы якобы отправил запрос в мединститут Волгограда и выяснил, что мужчина там никогда не учился. После этого лже-доктора уволили.

Бывшая жена отметила, что обратилась в прокуратуру после того, как мужчина решил после развода отобрать у нее дочь.