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«Пусть вещают в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич»: Милонов призвал закрыть канал «Настоящее время»
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    «Пусть вещают в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич»: Милонов призвал закрыть канал «Настоящее время»

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    «Пусть вещают в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич»: Милонов призвал закрыть канал «Настоящее время»

    Москва, 3 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть телеканал «Настоящее время», который отказывается маркировать свою видеопродукцию специальным символом о СМИ-иноагенте. 

    Минюст России признал телеканал иностранным агентом в 2017 году. Однако руководство СМИ проигнорировало требование ведомства об информировании зрителей о своем статусе.

    «Закрыть и все. Закрыть, заблокировать доступ и пускай вещают друг для друга в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич, и радуются», — призвал Милонов, его слова передает Ньюинформ.

    Парламентарий отметил, что у СМИ могут быть разные точки зрения на происходящие в мире и в России события. Однако «Настоящее время» скорее является структурой политических сил Запада и ведет антироссийскую пропаганду.

    Милонов отметил, что российские политические партии не запускают в США свои телеканалы, как это пытаются сделать американцы. Он добавил, что США всегда выходно прикрываться законом о свободе слова.  

    А между тем RT подвергается политике репрессий и ограничений в США. При этом российские СМИ следуют букве закона, а «Настоящее время» позволяет себе уклоняться от требований Минюста РФ, резюмировал он.

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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