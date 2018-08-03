«Пусть вещают в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич»: Милонов призвал закрыть канал «Настоящее время»

Москва, 3 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть телеканал «Настоящее время», который отказывается маркировать свою видеопродукцию специальным символом о СМИ-иноагенте.

Минюст России признал телеканал иностранным агентом в 2017 году. Однако руководство СМИ проигнорировало требование ведомства об информировании зрителей о своем статусе.

«Закрыть и все. Закрыть, заблокировать доступ и пускай вещают друг для друга в кафе «Матрешка» на Брайтон-Бич, и радуются», — призвал Милонов, его слова передает Ньюинформ.

Парламентарий отметил, что у СМИ могут быть разные точки зрения на происходящие в мире и в России события. Однако «Настоящее время» скорее является структурой политических сил Запада и ведет антироссийскую пропаганду.

Милонов отметил, что российские политические партии не запускают в США свои телеканалы, как это пытаются сделать американцы. Он добавил, что США всегда выходно прикрываться законом о свободе слова.

А между тем RT подвергается политике репрессий и ограничений в США. При этом российские СМИ следуют букве закона, а «Настоящее время» позволяет себе уклоняться от требований Минюста РФ, резюмировал он.