Сирия: ФАН публикует видео с места сдачи оружия боевиками в Эль-Кунейтре

Дамаск, 4 августа. Десятки бывших боевиков сдали свое оружие сирийской правительственной армии в населенном пункте Айн-эль-Тина, расположенном на юге провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

После окончательного завершения процесса урегулирования статуса бывших боевиков мирные жители провинции Эль-Кунейтра наконец-то смогут вернуться в родные дома, разрушенные незаконными вооруженными формированиями.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

«Передаю привет всем. Передаю привет губернатору провинции и главе партии Баас. Четыре года мы страдали от террористов и многое потеряли. Но сейчас мы вернулись на родину. Пусть Аллах хранит президента Сирии Башара Асада. Мы верны нашему мудрому руководству. Все будет хорошо, Аллах поможет», — рассказал в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту один из местных жителей.

Напомним, ранее правительственным войскам удалось восстановить полный контроль над территорией провинции Эль-Кунейтра. Стоит отметить, что часть населенных пунктов была освобождена от боевиков в рамках переговорного процесса при активном участии Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), Это позволило избежать лишнего кровопролития и ненужного затягивания конфликта.

Согласно достигнутому соглашению, участники незаконных вооруженных группировок, пожелавшие остаться в провинции, должны сложить оружие и пройти процедуру урегулирования статуса, что предусматривает гарантированную Башаром Асадом амнистию и обязательство больше не принимать участие в незаконных бандформированиях. Боевики, отказавшиеся от сотрудничества с правительством республики, были вывезены на территорию зоны деэскалации «Идлиб».