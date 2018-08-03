Волонтеры предвыборного штаба Сергея Собянина выдвигают инициативу «Наше дерево»: она заключается в том, что у каждой московской семьи может появиться «семейное дерево», о котором они смогут сказать: «Это — наше дерево».

На «круглом столе» все с большим воодушевлением обсуждали реализацию проекта. Участниками встречи стали директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, певица Юлия Началова, президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева и другие.

«Мне безумно нравится, что происходит сейчас с Москвой. То, что Москва преобразилась, стала облагороженной, мы прекрасно видим, не надо ничего писать, говорить лишнего, — поделилась впечатлениями певица, гость штаба Юлия Началова. — Каждый вечер приятно проезжать не только по центру! Город не уступает ни грамма европейским столицам. Не уступает, а даже красивее выглядит, чем столицы других европейских стран».

«Там на месте можно увидеть и узнать гораздо больше о том, какие деревья, как их сажать, где сажать, где не сажать, это, конечно, лучше всего делать там, в саду. Некоторое время назад Ботанический сад выступил с инициативой, что в каждом округе должен появиться специалист по озеленению, и теперь в каждой управе, по-моему, существует такой специалист», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Волонтеры реализуют проект, прислушиваясь к жителям города. Сейчас москвич не может выйти во двор и просто посадить дерево, это нужно согласовывать с различными службами. Суть «Нашего дерева» заключается в том, что молодая семья после рождения ребёнка сможет посадить то самое семейное дерево, получив на это разрешение управы.

«Ребята, живущие по соседству, будут выходить вместе сажать деревья у себя во дворе, тем самым знакомиться, общаться, узнавать друг друга, укреплять свои социальные связи, и это аспект, можно сказать, патриотический», — озвучил еще одно преимущество проекта Координатор Молодежного эколого-волонтерского движения «#МосЭко» Михаил Антонов.

Для обозначения принадлежности дерева конкретной семье, был специально придуман динамический логотип-знак. Изображения дерева меняются — учитываются разные семьи (с двумя, с одним ребёнком), разные ситуации — игры, пикник, прогулка. Можно менять крону у дерева, в зависимости от сезона, на другие цвета, можно сделать анимацию.