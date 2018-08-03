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Общество
Может помешать людям даже знакомиться: в Госдуме прокомментировали «закон о приставаниях»
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    Может помешать людям даже знакомиться: в Госдуме прокомментировали «закон о приставаниях»

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    Может помешать людям даже знакомиться: в Госдуме прокомментировали «закон о приставаниях»

    Москва, 3 августа. Принятый во Франции закон предусматривает штрафы за «приставания на улице». В России необходимости в подобном законопроекте нет, заявила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко.

    «Вообще нужно еще разобраться — что считать непристойным поведением по отношению к женщинам? Если не брать в расчет практику, то такой закон может помешать людям даже просто знакомиться», — сообщила Рудченко.

    По словам депутата, зачастую женщины якобы сами провоцируют мужчин на фривольное отношение. Необходимости в «законе о приставаниях» в России она не видит.

    «Не всегда женщины ведут себя правильно, дают повод для приставаний. Но в любом случае я пока не вижу необходимости принимать на законодательном уровне такие жестокие меры в России», — отметила Рудченко в комментарии «Парламентской газете».

    Ранее французский парламент одобрил закон о введении штрафов за непристойные высказывания и поступки в адрес женщин. Теперь за приставания на улице грозит штраф в размере от 90 до 750 евро. Новая норма появилась во Франции после инцидента, произошедшего в Париже: девушку ударили после того, как она попросила прохожего, свистевшего ей вслед, замолчать.

    Автор: Регина Пак
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