МИД РФ прокомментировал итоги выборов в Зимбабве

Москва, 3 августа. Итоги всеобщих выборов, которые состоялись в Зимбабве в понедельник, говорят о том, что население страны поддерживает политику правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД РФ.

«Расцениваем результаты выборов, а также высокую явку избирателей как свидетельство очевидной поддержки большинством населения Зимбабве проводимого президентом Мнангагвой и ЗАНУ-ПФ курса», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты уточняют, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и ЗАНУ-ПФ проводят политику, направленную на оздоровление социально-экономической ситуации в стране и стабилизацию общественно-политической обстановки.

В заявлении МИД РФ также подчеркивается, что Москва принципиально настроена на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Зимбабве в политической, торгово-экономической, культурной и других областях.

По итогам состоявшихся 30 июля в Зимбабве всеобщих выборов победу на них одержал глава правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва. Он набрал 50,8% голосов.

До выборов Мнангагва после ухода в отставку под давлением военных 93-летнего президента страны Роберта Мугабе занимал должность главы государства. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что средняя явка на выборах в Зимбабве составила 75%.