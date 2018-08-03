Глава Минобороны Швеции ответил на слова Шойгу о сотрудничестве с НАТО

Стокгольм, 3 августа. Вооруженные силы стран НАТО не обладают неограниченным доступом к территории Швеции. Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист, комментируя выступление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на заседании коллегии российского оборонного ведомства 24 июля.

В ходе заседания Шойгу заявил, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал в странах Восточной Европы, отметив, что за последние четыре года численность военнослужащих альянса в этом регионе увеличилась с двух до 15 тысяч человек. Глава Минобороны РФ также добавил, что Москва обеспокоена втягиванием Финляндии и Швеции в натовские структуры. По его словам, в мае 2018 года Финляндия и Швеция подписали договор с НАТО, который предполагает беспрепятственный доступ сил альянса в воздушное пространство и территориальные воды этих стран.

«НАТО не имеет неограниченный доступ к финским или шведским территориальным водам и воздушному пространству. Для каждого захода на нашу территорию государственного корабля или воздушного судна требуется специальное разрешение», — заявил Хультквист в интервью Radio Sweden.

Он также добавил, что военные учения Швеции со странами НАТО также предполагают получение специального разрешения. Министр подчеркнул, что Швеция «свободна от военных альянсов» и способна самостоятельно принимать решения.