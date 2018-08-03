Солженицын предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад

Москва, 3 августа. Известный советский писатель Александр Солженицын поставил вопрос о необходимости отделения Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад, заявил публицист Егор Холмогоров.

Холмогоров напомнил об обращении Солженицына к экс-президенту России Борису Ельцину.

«Юг СССР, Новороссияи некоторые места Левобережья никогда не относились к Украине, не говоря о дикой прихоти Хрущева [советского государственного деятеля Никиты Хрущева] с Крымом», — приводит текст обращения писателя публицист.

Он пояснил, что Солженицын хотел «вырвать» и сохранить на территории бывшего СССР «хоть кусочек русского». Таким образом, 27 лет назад он предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины.

«В чистом виде, по Солженицыну, — Крым», — подтвердил Холмогоров.

Он напомнил, что писатель предлагал в каждом регионе провести голосование по вопросу принадлежности.

«Это все — солженицынская программа 1991 года, — приводит его слова «Комсомольская правда». — Тогда, перед отделением, он предлагал Украине провести референдумы по областям: кто хочет уйти, кто — нет. Харьков остался — прекрасно. Львов ушел — хорошо».

В 2014 году жители Крыма отказались признать руководство, которое пришло к власти на Украине в результате госпереворота. В регионе провели референдум, на котором абсолютное большинство выступило за присоединение к России.

Следом против Киева выступили некоторые регионы Донбасса, которые в дальнейшем стали отдельными от Украины Донецкой и Луганской народными республиками. В Киеве отказались признать эти решения бывших сограждан и объявили Крым и Новороссию так называемыми «временно оккупированными территориями».