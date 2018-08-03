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Солженицын предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад
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    Солженицын предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад

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    Солженицын предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад

    Москва, 3 августа. Известный советский писатель Александр Солженицын поставил вопрос о необходимости отделения Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад, заявил публицист Егор Холмогоров.

    Холмогоров напомнил об обращении Солженицына к экс-президенту России Борису Ельцину.

    «Юг СССР, Новороссияи некоторые места Левобережья никогда не относились к Украине, не говоря о дикой прихоти Хрущева [советского государственного деятеля Никиты Хрущева] с Крымом», — приводит текст обращения писателя публицист.

    Он пояснил, что Солженицын хотел «вырвать» и сохранить на территории бывшего СССР «хоть кусочек русского». Таким образом, 27 лет назад он предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины.

    «В чистом виде, по Солженицыну, — Крым», — подтвердил Холмогоров.

    Солженицын предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад

    Он напомнил, что писатель предлагал в каждом регионе провести голосование по вопросу принадлежности.

    «Это все — солженицынская программа 1991 года, — приводит его слова «Комсомольская правда». — Тогда, перед отделением, он предлагал Украине провести референдумы по областям: кто хочет уйти, кто — нет. Харьков остался — прекрасно. Львов ушел — хорошо».

    В 2014 году жители Крыма отказались признать руководство, которое пришло к власти на Украине в результате госпереворота. В регионе провели референдум, на котором абсолютное большинство выступило за присоединение к России.

    Следом против Киева выступили некоторые регионы Донбасса, которые в дальнейшем стали отдельными от Украины Донецкой и Луганской народными республиками. В Киеве отказались признать эти решения бывших сограждан и объявили Крым и Новороссию так называемыми «временно оккупированными территориями».

    Автор: Катерина Иванова
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