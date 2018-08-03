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Более трети россиян считают вегетарианство вредным
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    Более трети россиян считают вегетарианство вредным

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    Более трети россиян считают вегетарианство вредным

    Москва, 3 августа. Более трети россиян уверены, что вегетарианство вредит здоровью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

    «О том, что вегетарианство вредит здоровью, сказали 39% респондентов», — приводит результаты исследования ВЦИОМ РИА Новости.

    Как отмечают социологи, чаще всего о вреде вегетарианства говорят молодые жители РФ в возрасте от 18 до 24 лет (50%). Свою позицию они объясняют тем, что в мясе содержатся витамины и полезные вещества, которых мало в растительной пище, а также белок. Противники вегетарианства подчеркнули, что рацион должен быть сбалансированным.

    При этом каждый пятый опрошенный заявлял, что отказ от продуктов животного происхождения позитивно сказывается на здоровье (20%). Они свою позицию подкрепляли тем, что вегетарианцы употребляют больше витаминов, а это в свою очередь помогает очистить организм, передает «ФедералПресс».

    27% респондентов в свою очередь выразили мнение, что такая система питания никак не влияет на организм.

    Опрос ВЦИОМ проводился 31 июля. Социологи опросили по телефону тысячу россиян старше 18 лет.

    Автор: Василий Котов
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