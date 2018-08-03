Савченко рассмешили результаты расследования по делу о теракте в Раде

Киев, 3 августа. Депутата Верховной рады Надежду Савченко рассмешили слова генпрокурора Юрия Луценко о завершении расследования ее дела и проведенных судебных экспертизах. Об этом рассказала сестра украинского депутата Вера Савченко.

Она добавила, что дело бесперспективно, и все, что остается в данной ситуации, — проследить за справедливостью судебных слушаний.

«Если кто-то считает, что будет иметь «телефонное право» в этих судах, то в первую очередь общественность этого не позволит», — отметила сестра Савченко в эфире телеканала NEWSONE.

О том, что следствие по делу Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершено, Луценко заявил накануне. По его словам, суд над ними планируют начать в текущем году ввиду того, что необходимые доказательства «подготовки масштабного теракта» в Киеве были собраны.

Напомним, Савченко предъявили обвинения по семи статьям, в том числе в подготовке теракта в Раде и госпереворота на Украине. Депутат не признает свою вину и объявила голодовку. Савченко могут приговорить к тюремному заключению сроком от пяти лет до пожизненного.