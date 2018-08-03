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«Не только Петросяна и Степаненко — должно коснуться всех»: известный актер прокомментировал развод юмористов
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«Отдай все жене, если ты мужчина»: Лукинский прокомментировал раздел имущества между Петросяном и Степаненко
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    «Не только Петросяна и Степаненко — должно коснуться всех»: известный актер прокомментировал развод юмористов

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    «Не только Петросяна и Степаненко — должно коснуться всех»: известный актер прокомментировал развод юмористов

    Юморист Елена Степаненко подала иск о разделе имущества. Ее бывший муж Евгений Петросян назвал эту новость «недоразумением». В свою очередь, их коллега, юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур отметил, что раздел имущества между супругами не должен становиться предметом обсуждения в СМИ.

    Федеральное агентство новостей расспросило о возможных причинах развода Петросяна и Степаненко известного актера Владимира Епифанцева, известного своими экстравагантными трактовками многих событий. 

    По его мнению, этот развод связан с тем, что «система брака провоцирует людей на отвратительные вещи по отношению к себе».

    «Я вообще в принципе против семейного и семейных и считаю, что это как раз-таки именно одно из первых зол человечества, которое надо преодолеть. Ведущее. Воспитывающее внутри нас состояние, исключающее коллективное сознание. Воспитывающее из людей дегенератов, злобных упырей и идиотов», — заявил Епифанцев. 

    Поэтому, как считает актер, все люди должны разводиться: «это нормально, должны обретать свободу». 

    «Если они (Петросян и Степаненко. — Прим. ФАН] так поздно это сделали, мне жалко, что они потратили столько лет своей жизни впустую, — считает актер. — Какая разница, Петросян это или не Петросян? Все люди должны попасть в брак, понять, что это хрень полная, и развестись как можно быстрей. Жить свободно, любить всех вокруг и не создавать никаких семейных тюрем, институтов. Общаться, контактировать, учиться любви, учиться всему тому, что брак исключает. Не только Петросяна и Степаненко — каждого это должно коснуться».

    Ранее 3 августа стало известно, что после многих лет брака Елена Степаненко и Евгений Петросян делят совместно нажитое имущество.

    Автор: Наталья Макеева
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