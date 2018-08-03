«Очень большую чувствуют власть на нашей земле»: жительница Донбасса рассказала о бесчинствах ВСУ

Луганск, 3 августа. Жительница Станично-Луганского района Донбасса пожаловалась на воровство и агрессию военнослужащих ВСУ по отношению к местным жителям.

Валентина Н. рассказала, что бойцы ВСУ ходят по дворам домов и ищут, где можно побольше что-то украсть. Кроме того, отметила она, украинские солдаты очень грубо обращаются с местными жителями, унижают, сообщает «Луганский информационный центр».

«Очень большую чувствуют власть на нашей земле... Мы второй сорт для них, и они при любом удобном случае это показывают», — отметила она.

Женщина сообщила, что лично пострадала от действий ВСУ — «доблестная» украинская армия» разбила ее дом. По ее словам, на восстановление жилища ей пришлось потратить все имеющиеся средства, чтобы хоть как-то там можно было жить. Также у женщины ухудшилось здоровье, она перенесла инсульт, и чтобы подлечиться решила обратиться за помощью в ЛНР.

«Спасибо фонду [»Милосердие»], что помог мне. Я благодарна ЛНР, что проявляют о нас заботу, потому что те, кто у нас хозяйствуют сейчас, просто хотят нас уничтожить», — добавила она.

Напомним, конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек.