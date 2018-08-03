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Улицы Перми превратились в реки из-за ливня с ураганом
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    Улицы Перми превратились в реки из-за ливня с ураганом

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    Улицы Перми превратились в реки из-за ливня с ураганом

    Пермь, 3 августа. Сильный ураган и ливень обрушились на Пермь в пятницу. Улицы города превратились в реки, а в некоторых районах было отключено электричество из-за падения деревьев на провода. Кроме того, поступают сообщения, что в ходе разгула стихии был затоплен стадион «Динамо».

    Улицы Перми превратились в реки из-за ливня с ураганом

    Как видно на видео, которое уже появилось в Сети, на Пермь обрушилась сплошная стена воды. Из-за обилия осадков, сильного тумана и грозовых облаков видимость очень сильно ограничена. По словам спасателей, причиной ненастья стал грозовой фронт, который прошел над городом. В настоящее время гроза идет в сторону южных районов Пермского края.

    «По территории города Перми сейчас прошел грозовой фронт. На данный момент имеется информация о поваленных деревьях, погибших и пострадавших нет. На улице Луначарского произошло падение забора на припаркованные автомобили», — рассказал представитель ГУ МЧС по Пермскому краю.

    Автор: Антон Соколов
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