Улицы Перми превратились в реки из-за ливня с ураганом
Пермь, 3 августа. Сильный ураган и ливень обрушились на Пермь в пятницу. Улицы города превратились в реки, а в некоторых районах было отключено электричество из-за падения деревьев на провода. Кроме того, поступают сообщения, что в ходе разгула стихии был затоплен стадион «Динамо».
Как видно на видео, которое уже появилось в Сети, на Пермь обрушилась сплошная стена воды. Из-за обилия осадков, сильного тумана и грозовых облаков видимость очень сильно ограничена. По словам спасателей, причиной ненастья стал грозовой фронт, который прошел над городом. В настоящее время гроза идет в сторону южных районов Пермского края.
«По территории города Перми сейчас прошел грозовой фронт. На данный момент имеется информация о поваленных деревьях, погибших и пострадавших нет. На улице Луначарского произошло падение забора на припаркованные автомобили», — рассказал представитель ГУ МЧС по Пермскому краю.