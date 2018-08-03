Улицы Перми превратились в реки из-за ливня с ураганом

Пермь, 3 августа. Сильный ураган и ливень обрушились на Пермь в пятницу. Улицы города превратились в реки, а в некоторых районах было отключено электричество из-за падения деревьев на провода. Кроме того, поступают сообщения, что в ходе разгула стихии был затоплен стадион «Динамо».

Как видно на видео, которое уже появилось в Сети, на Пермь обрушилась сплошная стена воды. Из-за обилия осадков, сильного тумана и грозовых облаков видимость очень сильно ограничена. По словам спасателей, причиной ненастья стал грозовой фронт, который прошел над городом. В настоящее время гроза идет в сторону южных районов Пермского края.