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Видео с новым Samsung Galaxy Note 9 появилось в Сети за неделю до презентации
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    Видео с новым Samsung Galaxy Note 9 появилось в Сети за неделю до презентации

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    Видео презентации Samsung Galaxy Note 9 слили в Сеть за неделю до официального показа

    Сувон, 3 августа. Официальное промо-видео смартфона Galaxy Note 9 появилось на официальном YouTube-канале Samsung за неделю до презентации. Ролик был удален, однако пользователи Сети успели распространить его на других каналах.

    На кадрах представлен синий смартфон с желтым стилусом. В текстовом сопровождении сообщается, что новая модель аксессуара получит более мощную батарею, а также возможность поддерживать карты памяти до 512 гигабайт.

    Напомним, официальная презентация смартфона Galaxy Note 9 назначена на 9 августа.

    Стартовая цена, как сообщали СМИ, варьируется от 900 до 1200 долларов.

    Автор: Регина Пак
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