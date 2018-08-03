Видео с новым Samsung Galaxy Note 9 появилось в Сети за неделю до презентации

Сувон, 3 августа. Официальное промо-видео смартфона Galaxy Note 9 появилось на официальном YouTube-канале Samsung за неделю до презентации. Ролик был удален, однако пользователи Сети успели распространить его на других каналах.

На кадрах представлен синий смартфон с желтым стилусом. В текстовом сопровождении сообщается, что новая модель аксессуара получит более мощную батарею, а также возможность поддерживать карты памяти до 512 гигабайт.

Напомним, официальная презентация смартфона Galaxy Note 9 назначена на 9 августа.

Стартовая цена, как сообщали СМИ, варьируется от 900 до 1200 долларов.