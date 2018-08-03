Дроботенко и Воробей отреагировали на слухи о разводе Петросяна и Степаненко

Новость о предполагаемом разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые не просто расходятся (слухи об их расставании ходили давно), но и делят в суде совместно нажитое имущество, оказалась самой популярной в СМИ и соцсетях. Сами юмористы отказываются что-либо говорить по этому поводу: телефон Елены Степаненко не отвечает, а Евгений Петросян сказал, что ничего комментировать не будет.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к коллегам Петросяна и Степаненко — известным юмористам Сергею Дроботенко и Елене Воробей.

«Я не комментирую, извините пожалуйста, — ответил Сергей Дроботенко корреспонденту ФАН. — Я это (на слове «это» юморист сделал ударение. — Прим ФАН) не комментирую. Так что всего доброго».

Не в курсе ситуации оказалась и Елена Воробей, во всяком случае, так она ответила на соответствующий вопрос.

«Ой, нет, ничего не знаю, мы не были близкими друзьями, — отреагировала Воробей. — Просто у меня есть совместный номер со Степаненко. Я не знала даже, что они разводятся. Никогда не была в ситуации [общения с ними] вне работы, всегда только по работе сталкивались».

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда сообщил, что исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко будет рассмотрено в суде 6 августа 2018 года в 10.50.

Как уточнили в суде, Степаненко подала и зарегистрировала соответствующее исковое заявление 4 июля.

О том, что Петросян и Степаненко давно не живут вместе и даже, возможно, уже находятся в официальном разводе, СМИ сообщали довольно давно. Однако никаких официальных подтверждений их развода пока нет.

Из неофициальных источников ФАН выяснил, что супруги могут делить в суде достаточно большую и дорогую коллекцию антиквариата, состоящую в частности из интересных скульптурных миниатюр 18-19 века.