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Задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за помощью в посольство
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    Задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за помощью в посольство

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    Задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за помощью в посольство

    Гаага, 3 августа. Задержанный в Нидерландах по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство»1 россиянин не обращался за помощью в российское посольство, сообщили представители дипведомства.

    Россиянин был задержан в аэропорту Амстердама. В Нидерландах его подозревают в финансировании запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

    На данный момент сотрудники российского посольства пытаются установить личность задержанного, а также его гражданство. Если подтвердится информация о том, что он россиянин, будет оказана вся необходимая для таких случаев помощь.

    Задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за помощью в посольство

    «К настоящему моменту никаких обращений в консульский отдел посольства не поступало», — приводит ТАСС слова источников в российском посольстве в Нидерландах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Иванова
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