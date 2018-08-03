Задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за помощью в посольство

Гаага, 3 августа. Задержанный в Нидерландах по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство»1 россиянин не обращался за помощью в российское посольство, сообщили представители дипведомства.

Россиянин был задержан в аэропорту Амстердама. В Нидерландах его подозревают в финансировании запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

На данный момент сотрудники российского посольства пытаются установить личность задержанного, а также его гражданство. Если подтвердится информация о том, что он россиянин, будет оказана вся необходимая для таких случаев помощь.

«К настоящему моменту никаких обращений в консульский отдел посольства не поступало», — приводит ТАСС слова источников в российском посольстве в Нидерландах.

1 Организация запрещена на территории РФ.