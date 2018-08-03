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Медведев назначил нового главу Росморречфлота
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    Медведев назначил нового главу Росморречфлота

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    Медведев назначил нового главу Росморречфлота

    Москва, 3 августа. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил президента ПАО «Новошип», которое входит в судоходную компанию «Совкомфлот», Юрия Цветкова главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

    Соответствующий документ с распоряжением премьер-министра России опубликован на официальном сайте правительства РФ.

    «Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в документе.

    Должность главы Росморречфлота занимал Виктор Олерский, который ранее подал заявление об отставке по собственному желанию.

    Цветков с 1996 года по 2008 год служил в Счетной палате РФ, где курировал транспортную отрасль и руководил проверками Минтранса РФ. С 2008 года приступил к работе в «Совкомфлоте». С 2008 по 2011 год он занимал пост главы ревизионной комиссии «Новошип», которую возглавил в 2012 году.

    Ранее премьер-министр назначил нового замглавы министерства здравоохранения России.

    Автор: Екатерина Кухарева
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