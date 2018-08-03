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Невосполнимая потеря: эксперт оценил последствия российских санкций для ЕС
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    Невосполнимая потеря: эксперт оценил последствия российских санкций для ЕС

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    Невосполнимая потеря: эксперт оценил последствие российских санкций для стран ЕС

    Москва, 3 августа. Западные страны потеряли 8,3 миллиарда долларов от российского продуктового эмбарго.

    Как сообщает Федеральная таможенная служба, больше всего пострадали Голландия, Австрия и Польша. С 2013 года импорт продовольственной продукции, которая попала под эмбарго, составил 3,9 тысяч тонн на общую сумму 8,3 миллиарда долларов. Его наибольшую долю составляла мясная продукция — 818 тысяч тонн на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Молочная продукция — 464 тысяч тонн на 1,8 миллиарда долларов, рыба и морепродукты — 546 тысяч тонн на 1,7 миллиардов долларов.

    По словам политолога ВШЭ Андрея Суздальцева, подобные потери для ЕС могут быть невосполнимыми. Он отметил, что несмотря на то, что 8,3 миллиарда — это небольших деньги для Евросоюза, запрет импорта значительно сказывается на отдельных регионах. Так, от российских санкций пострадал аграрный сектор Франции и ряд отраслей Германии.

    «Найти новые рынки сбыта чрезвычайно трудно, особенно в условиях, когда сам Евросоюз превращается в рынок сбыта для Китая. Так что я думаю, что эти потери будут уже невосполнимым», — отметил Суздальцев в эфире радио Sputnik.

    Напомним, что российский президент Владимир Путин ввел продовольственное эмбарго на товары из Автсралии, Канады, Норвегии и Евросоюза 6 августа 2014 года. Это стало контрсанкциями в ответ на действие западных стран.

    Автор: Денис Коробейников
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