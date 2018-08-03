Схемы по разводу: как в Telegram нашли сканы сотен российских паспортов

Внезапно выяснилось, что в мессенджере Telegram публикуют личные данные пользователей, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила основатель портала Rusbase Мария Подлеснова. При этом за день до этого в Интернете активно обсуждали уязвимость нового сервиса Telegram Passport. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Подлесновой, если вбить в строчку поиска в мессенджере Telegram слово «паспорт», то выскакивают каналы со сканами паспортов тысяч российских граждан. В свою очередь злоумышленники размещают полные развороты лицевой стороны документа с полным именем, датой и местом рождения, а также страницу с пропиской человека. Более того, в Telegram-каналах можно обнаружить фото СНИЛС и водительских удостоверений.

Стоит отметить, что многие документы являются действующими. Об этом свидетельствует сайт министерства внутренних дел.

Кроме того, помимо каналов с паспортными данными, которые, между прочим, активно рекламируют «схемы по разводу» онлайн-казино, в Telegram можно найти огромное количество пиратского контента (видео, музыка), чаты по продаже наркотиков и прочее.

«Дуров — бизнесмен»

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь прокомментировал ФАН наличие паспортных данных в Telegram.

«Можно только поражаться PR-мастерству создателей Telegram. Доверчивые пользователи готовы простить им и скрытую переписку террористов, и неисполнение решения суда. Все оттого, что Павел Дуров намеренно политизирует конфликт, который к политике вообще отношения иметь не должен, — это вопрос безопасности. Но таким образом Дуров создает образ диссидента, успешного борца с неповоротливой системой, и, самое главное, человека строгих принципов.

Главный из этих принципов — право на конфиденциальный диалог в Интернете. Миллионы пользователей с увлечением глотают наживку — именно такой подход сделал возможным успех таких сервисов, как Telegram Passport. Поклонники выражают полное доверие любимому мессенджеру, причем настолько, что готовы вручить ему ключи к своей деловой и частной жизни», — пояснил Юрий Голубь.

Тем самым, заметил эксперт, пользователи почему-то забывают, что Telegram — это коммерческий проект, а Дуров — бизнесмен. Его если не единственная, то, похоже, главная цель — извлечение прибыли. Конфиденциальность, противостояние госструктурам? Куда больше все это напоминает успешную PR-стратегию.