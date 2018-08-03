Схемы по разводу: как в Telegram нашли сканы сотен российских паспортов
Внезапно выяснилось, что в мессенджере Telegram публикуют личные данные пользователей, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила основатель портала Rusbase Мария Подлеснова. При этом за день до этого в Интернете активно обсуждали уязвимость нового сервиса Telegram Passport. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По словам Подлесновой, если вбить в строчку поиска в мессенджере Telegram слово «паспорт», то выскакивают каналы со сканами паспортов тысяч российских граждан. В свою очередь злоумышленники размещают полные развороты лицевой стороны документа с полным именем, датой и местом рождения, а также страницу с пропиской человека. Более того, в Telegram-каналах можно обнаружить фото СНИЛС и водительских удостоверений.
Стоит отметить, что многие документы являются действующими. Об этом свидетельствует сайт министерства внутренних дел.
Кроме того, помимо каналов с паспортными данными, которые, между прочим, активно рекламируют «схемы по разводу» онлайн-казино, в Telegram можно найти огромное количество пиратского контента (видео, музыка), чаты по продаже наркотиков и прочее.
«Дуров — бизнесмен»
Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь прокомментировал ФАН наличие паспортных данных в Telegram.
«Можно только поражаться PR-мастерству создателей Telegram. Доверчивые пользователи готовы простить им и скрытую переписку террористов, и неисполнение решения суда. Все оттого, что Павел Дуров намеренно политизирует конфликт, который к политике вообще отношения иметь не должен, — это вопрос безопасности. Но таким образом Дуров создает образ диссидента, успешного борца с неповоротливой системой, и, самое главное, человека строгих принципов.
Главный из этих принципов — право на конфиденциальный диалог в Интернете. Миллионы пользователей с увлечением глотают наживку — именно такой подход сделал возможным успех таких сервисов, как Telegram Passport. Поклонники выражают полное доверие любимому мессенджеру, причем настолько, что готовы вручить ему ключи к своей деловой и частной жизни», — пояснил Юрий Голубь.
Тем самым, заметил эксперт, пользователи почему-то забывают, что Telegram — это коммерческий проект, а Дуров — бизнесмен. Его если не единственная, то, похоже, главная цель — извлечение прибыли. Конфиденциальность, противостояние госструктурам? Куда больше все это напоминает успешную PR-стратегию.
«И важнейший мотив в этом случае — стремление заинтересовать разного рода нелегалов: пиратский бизнес, онлайн-казино и прочих. Поскольку те же онлайн-казино запрещены во многих странах, естественно, создатели игорных проектов заинтересованы в зашифрованной, бесконтрольной переписке. Тем не менее действия программистов Habr ясно показывают, что это всего лишь мыльный пузырь, а данные уязвимы.
Мы видели, какие потери понес Facebook, когда выяснилось, что он не способен защитить личные данные. Впрочем, многие поклонники Telegram, похоже, настолько зачарованы, что готовы простить любой провал. А это значит, что они очень рискуют стать жертвами собственной безответственности», — резюмировал аналитик.