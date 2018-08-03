Доклад ООН по ЦАР: Россия скрупулезно учитывает каждый ствол и охраняет больницы

Трагическая гибель российских журналистов в Центральноафриканской Республике привлекла внимание общественности к присутствию России в этой стране. Однако деятельность российских гражданских и военных специалистов в ЦАР уже прошла самую строгую проверку и получила одобрение на уровне Совбеза ООН.

Специальные мониторинговые органы Организации Объединенных Наций, отвечающие за урегулирование в ЦАР, постоянно осуществляют контроль и наблюдение за деятельностью России в этой стране. При этом эксперты ООН однозначно оценивают деятельность Москвы в регионе как конструктивную и способствующую установлению прочного мира в Центральной Африке.

Молекулярная гражданская война

Последний по времени комплексный доклад экспертов по ситуации в ЦАР был представлен 23 июля 2018 года. Речь идет о группе специалистов из Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA), которая была создана ООН в 2014 году, после первых вспышек вооруженного насилия в этой стране.

В настоящий момент MINUSCA осуществляет общее руководство миротворческой миссией в ЦАР, в том числе во взаимодействии с местными силами внутренней безопасности и вооруженными силами Центральноафриканской республики (FACA). FACA — это вновь создаваемые силовые структуры ЦАР, которые должны учесть специфику конфликта в этой стране. Дело в том, что он носит весьма глубинную религиозную подоплеку: начиная с 2007 года и по сегодняшний день в основном мусульманский север республики враждует с преимущественно христианским югом, и вся страна, включая столицу, стала ареной боевых действий и партизанских операций.

Такого рода «молекулярная» война максимально сложна в контроле и в урегулировании, так как у нее нет четко выраженной линии фронта или «территорий сторон»: иногда смертельные враги могут проживать в одном квартале города или в соседних деревнях.

Даже противостоящий правительственным войскам альянс мусульманских боевиков «Селека» имеет четко выраженную сетевую природу: в него входят как минимум десяток различных вооруженных формирований, каждое из которых имеет свое представление не просто о будущем ЦАР, но и правилах войны. Часть из этой вооруженной оппозиции более-менее вменяема, а часть представляет собой элементарных бандитов, убийц и насильников, для которых конфликт в ЦАР — лишь возможность наживы и реализации низменных инстинктов.

Тлевший с 2007 года конфликт обострился в ЦАР весной 2013 года, когда альянс «Селека» смог даже захватить на время столицу, город Банги. По самым консервативным оценкам, только потери вооруженных бойцов с обеих сторон составили более 1000 человек, а число жертв среди мирного населения как минимум вдесятеро превосходит эту цифру.

В условиях невозможности контроля над обстановкой со стороны правительства ЦАР христианская община страны также сформировала свои силы самообороны, получившие название «Анти-балака». По состоянию на 2017 год, в ЦАР насчитывается 20 тысяч беженцев, лишенных крова над головой, и 250 тысяч вынужденных переселенцев. Это каждый 20-й гражданин: население республики составляет 5 млн человек в стране.

Весь 2013 год ООН потратила на формирование миротворческой миссии. Основной проблемой стал ее требуемый размер: по оценке тогдашнего генсека Пан Ги Муна, для обеспечения контроля над безопасностью в ЦАР было необходимо развернуть контингент в 10 тыс. военнослужащих и более 1,8 тыс. полицейских — для восстановления порядка.

В итоге требуемое количество миротворцев дали страны Африканского союза и Франция, но полноценную работу миссия MINUSCA смогла развернуть лишь к середине 2014 года, после целого ряда компромиссов между правительством ЦАР, христианским ополчением «Анти-балака» и боевиками «Селеки», а также продолжающегося насилия и конфликта между религиозными общинами страны.

Дайте еще миротворцев!

Впрочем, очень скоро выяснилось, что даже оценки генсека ООН достаточно скромны: по состоянию на 2018 год, конфликт продолжается, а число миротворцев в ЦАР стабильно находится выше цифры 10.000 солдат. К миротворческим контингентам из Африканского союза и Франции уже присоединились военнослужащие из США, Греции, Словении, Финляндии, Бельгии, Польши, Швеции и даже Эстонии, Литвы и Грузии.

Все эти контингенты проходили согласование в Совбезе ООН, который прекрасно понимал, что контроль над страной со стороны MINUSCA и новых сил безопасности, уже состоящих из христиан и мусульман, достаточно условен. Фактически, официально признанное мировым сообществом правительство ЦАР и сегодня контролирует лишь столицу Банги, крупные города, а также важнейшие транспортные магистрали и объекты инфраструктуры, в то время как боевики и ополченцы выступают «ночной»/«теневой» властью на оставшейся территории страны.

Начиная с конца 2017 года в операции в ЦАР участвуют и российские гражданские и военные специалисты, что отдельно указано в докладе MINUSCA.

«26 декабря 2017 года Комитет получил от Российской Федерации уведомление о том, что 5 военных и 170 гражданских российских инструкторов будут в течение одного года вести подготовку сотрудников центральноафриканских сил обороны и безопасности (FACA)», — говорится в докладе.

Будущие сотрудники FACA, еще недавно стрелявшие друг в друга, но согласившиеся сложить оружие, прошли обучение в соседнем Судане и в самой ЦАР. Активность России по созданию новых сил безопасности и армии Центральноафриканской республики получила высокую оценку экспертов ООН, схожую с вердиктом по поводу аналогичных действий специалистов Европейского Союза.

В докладе специально подчеркивается, что деятельность России отнюдь не связана исключительно с поставками вооружений. Как говорится в документе, Россия предоставила материалы для строительства больниц в городе Ам-Дафока, а еще 24 инструктора в Бриа и 20 инструкторов в Уадде в настоящее время обеспечивают безопасность больничных сооружений, безвозмездно предоставленных Российской Федерацией.

Всего с участием России в ЦАР подготовлено более 500 полицейских и военнослужащих FACA. При этом развертывание силовых структур новой внеконфессиональной армии не проходит без инцидентов. Так, как говорится в тексте доклада, 10 июня 2018 года военнослужащие FACA, совершавшие в сопровождении российских инструкторов рабочую поездку в город Бангасу, подверглись нападению боевиков «Селеки», в результате чего один военнослужащий FACA и один российский инструктор были ранены.

Доклад экспертов ООН весьма показателен, так как дает реальный срез активности как российских, так и африканских и западных миротворцев в ЦАР, которые совместными усилиями пытаются уже пятый год нормализовать ситуацию в стране с тлеющим гражданским конфликтом.

Россия в ЦАР: краткие выводы

В отличие от крикливо-истеричного подхода, который наблюдается в последнее время в некоторых российских и западных СМИ, доклад ООН показывает реальное состояние дел в африканской республике.

Роль России в урегулировании данного конфликта весома, хотя и не решающа. Тем не менее, эксперты ООН отметили в приложениях к докладу то, что российское оружие не просто поставлено в страну в виде «оптовой отгрузки», но было поштучно учтено и выдано лично в руки новым сотрудникам и солдатам FACA. После чего все серийные номера, модели и полные идентификационные данные владельцев стволов были занесены в учетные карточки. Такой же скрупулезный и прозрачный подход был проявлен и при учете боеприпасов к поставляемому вооружению.

Все это, по мнению экспертов ООН, позволяет надеяться, что российское оружие, в отличие от массы неконтролируемых поставок из-за рубежа, не окажется в руках боевиков, а будет находится в исключительном распоряжении новых сил FACA.

В качестве же негативного примера в докладе была приведена поставка стрелкового оружия из Болгарии, которое прибыло в ЦАР по программе охраны Национального парка дикой природы Чинко. В докладе указано, что оружие для егерей Чинко (включая и автоматическое стрелковое, так как Чинко подвергается скоординированным атакам браконьеров и бандитов) было выдано без учета и контроля, с массой несоответствий по номерам, без учета количества боеприпасов, что может впоследствии привести к самым негативным последствиям.

В целом, понятно, что Россия осуществляет миротворческую миссию по просьбе законного правительства страны, в соответствии с уставом ООН и отдельным решением Совбеза ООН. Деятельность Москвы в ЦАР — это не мифическая «охрана высших должностных лиц» или выдуманных «объектов российского интереса в республике», а в первую очередь обучение местных военных и полицейских, контроль за использованием российского оружия и даже такие рутинные операции, как охрана больниц и других социальных объектов.

По счастливому стечению обстоятельств, российские миротворцы до сих пор не попадали в серьезные переделки на территории ЦАР, в том числе благодаря соблюдению правил безопасности, хотя, как уже было сказано, конфликт между общинами в стране никуда не делся.

Деятельность России по стабилизации обстановки в Центральной Африке эксперты ООН характеризуют как положительную — и, скорее всего, она продолжится вплоть до момента полного урегулирования конфликта в этой стране.