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В МИД РФ отреагировали на сообщения о российской «шпионке» в посольстве США
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    В МИД РФ отреагировали на сообщения о российской «шпионке» в посольстве США

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    Москва не располагает информацией о некой российской «шпионке» в посольстве США – МИД РФ

    Москва, 3 августа. Москва не располагает информацией о некой российской шпионке», которая якобы работала на российскую разведку в посольстве США в Москве, отреагировала на сообщения СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Я не знаю, о ком идет речь, о чем идет речь», — сказала она.

    Захарова подчеркнула, что «невозможно комментировать то, под чем нет никакой фактуры». Она добавила, что российская сторона будет разбираться в данном вопросе, если британские журналисты предоставят конкретные данные.

    Британское издание Guardian опубликовало материал, в котором утверждало, что обладает секретной информацией о россиянке, которая якобы была уволена из посольства США в Москве. Как утверждают журналисты, россиянка работала в диппредставительстве больше 10 лет и имела доступ к официальной почтовой системе Секретной службы США, расписанию президентов и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему США собираются ужесточить санкции против РФ.

    Автор: Василий Котов
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