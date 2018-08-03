В МИД РФ отреагировали на сообщения о российской «шпионке» в посольстве США

Москва, 3 августа. Москва не располагает информацией о некой российской шпионке», которая якобы работала на российскую разведку в посольстве США в Москве, отреагировала на сообщения СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не знаю, о ком идет речь, о чем идет речь», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что «невозможно комментировать то, под чем нет никакой фактуры». Она добавила, что российская сторона будет разбираться в данном вопросе, если британские журналисты предоставят конкретные данные.

Британское издание Guardian опубликовало материал, в котором утверждало, что обладает секретной информацией о россиянке, которая якобы была уволена из посольства США в Москве. Как утверждают журналисты, россиянка работала в диппредставительстве больше 10 лет и имела доступ к официальной почтовой системе Секретной службы США, расписанию президентов и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему США собираются ужесточить санкции против РФ.