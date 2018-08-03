Сирия: жители провинции Хомс готовятся к выборам — видео ФАН

Дамаск, 3 августа. В сирийском Хомсе начался отбор кандидатов на выборы в местные советы. Это будут первые выборы в провинции после ее освобождения от незаконных вооруженных формирований, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

В данный момент администрация проводит набор участников на региональные выборы.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

«Мы впервые участвуем в выборах после того, как провинция освободилась от терроризма. Страна станет лучше. Мы обязательно ее восстановим, она станет лучше благодаря нашему президенту Башару Асаду», — заявил в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту один из кандидатов на выборах.

Напомним, что весной 2018 года сирийским властям при поддержке сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) удалось достичь мирового соглашения с главарями незаконных вооруженных формирований о выводе боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

Боевики, которые не захотели урегулировать свой статус с официальным Дамаском, были эвакуированы на специальных автобусах в сторону зоны деэскалации Идлиб. Согласившиеся сдаться боевики должны были передать все имеющееся у них тяжелое и среднее вооружение сирийской правительственной армии, а также взять на себя обязательство никогда не участвовать в незаконных бандформированиях.

В данный момент в провинции Хомс полным ходом идет восстановление разрушенной в ходе оккупации боевиков инфраструктуры. Сирийские власти ремонтируют разбитые дороги, вышедшие из строя линии электропередач, канализацию и водопровод.

Тысячи вынужденных сирийских переселенцев из Хомса постепенно возвращаются в родные дома.