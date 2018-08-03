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Одна из сестер Хачатурян попала на видео в момент убийства отца
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    Одна из сестер Хачатурян попала на видео в момент убийства отца

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    Одна из сестер Хачатурян попала на видео в момент убийства отца

    Москва, 3 августа. Следователи проверяют видео с камер наблюдения из подъезда дома в Москве, где три сестры Хачатурян убили своего отца, говорится в сообщении СК РФ на канале мессенджера «ТамТам».

    Ведомство опубликовало 19-секундное видео, на котором видно, как одна из сестер ходит возле лифта. По данным следствия, 27 июля три девушки из личной неприязни зарезали отца. Мужчине нанесли множественные ранения в области груди и шеи.

    Как рассказал источник из силовых органов, девушки утверждают, что 57-летний отец находился в состоянии наркотического опьянения. Он якобы напал на них первым, сестрам пришлось защищаться, пишет РИА Новости.

    После убийства 17-летняя Мария сообщила о случившемся в полицию. Московский суд 2 августа арестовал девушек.

    Автор: Ирина Селезнева
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